Чемпионат мира по кокпару пройдет в Казахстане в сентябре

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Национальные виды спорта в Казахстане занимают особое место, являя собой конгломерат спорта, культуры и национальной идентичности. А потому в стране уделяется немало внимания их развитию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как показывает статистика, национальные виды спорта популярны в стране – согласно данным Министерства культуры и спорта РК, в 2021 году национальными видами спорта занимались 489 930 человек, что составило 8,0% от общего числа занимающихся физической культурой и спортом в стране. Из них количество занимающихся кокпаром составляет – 53 971 человек. С ними работали 348 тренеров, из них 78 в штате.

Более того, среди населения национальные виды спорта набирают все большую популярность. В частности, согласно тем же статистическим данным, число систематически занимающихся национальными видами спорта выросло с 432,4 человек в 2020 году до 489,9 человек в 2021 году и составило 8% от общего числа занимающихся физической культурой и спортом в стране.

А динамика занимающихся национальными видами спорта за последние годы в целом выглядит так: 2015 г. - 278 235 человек, 2016 г. - 299 682 человек, 2017 г. - 343 303 человек, 2018 г. – 375 926 человек, 2019 г. – 399 357 человек.

Согласно Единого республиканского календаря спортивно-массовых мероприятий на соответствующий год на территории страны проводятся ежегодно около 300-400 крупных спортивных мероприятий. Помимо этого, местными исполнительными органами в сфере физической культуры и спорта утверждается единый региональный календарь спортивно-массовых мероприятий по предложениям региональных и местных аккредитованных спортивных федераций и обеспечивается его реализация.

Вместе с тем, на территории Республика Казахстан по национальным видам спорта проводятся такие комплексные соревнования, как, Сельские спортивные игры «Акбидай» (последние VІІ игры проходили 11-20 октября 2021 года, в г. Актау), Фестиваль национальных видов спорта (18-25 сентября 2019 года6 г.Актобе), Республиканский фестиваль «Ұлы дала рухы» (3-5 октября 2021г., ІІ Фестиваль прошел в г. Нур-Султан).

Данные комплексные соревнования проходят в нескольких этапах, включая сельские, районные, областные и республиканские. Соревнования проходили по национальным видам спорта, такие как аламан бәйге, топ бәйге, құнан бәйге, көкпар, аударыспақ, теңге ілу, жамбы ату, құсбегілік, асық ату, жекпе-жек, қазақ күресі.

В текущем году в республиканском бюджете на развитие национальных видов спорта предусмотрено 150 млн. тенге. Запланированы участие сборной команды по национальным видам спорта на 4 Всемирных играх кочевников (Турция, сентябрь-октябрь), чемпионатах мира, чемпионатах Азии, кубках мира и других международных и республиканских соревнованиях по национальным видам спорта.

Следует отметить, что в официально разработанный министерством Перечень национальных видов спорта входят девять видов – аударыспак, асык ату, байге, жамбы ату, единоборство, кокпар, казахша курес, охота с ловчими птицами, тогызкумалак.

Но самым популярным из национальных видов спорта, конечно, является кокпар. По итогам 2021 года количество спортивных секции по кокпару по всей республике составляет 772. В составе национальной сборной команды РК по кокпар состоит 19 спортсменов, все они являются чемпионами и призерами Республики Казахстан. Вместе с тем, по сведениям местных исполнительных органов на территории Республики Казахстан имеется 45 ипподромов. 33 из них – в государственной собственности, 12 – в частной собственности.

Крупные ипподромы имеются в Алматинской области, городах Алматы и Нур-Султан, где проводятся спортивно-массовые мероприятия различного уровня. В настоящее время ведется строительство крытого конно-спортивного манежа в г. Нур-Султан с трибуной на 66 мест, пропускной способностью 250 человек, что, безусловно благоприятно повлияет на дальнейшее развитие конного спорта. В Актюбинской области строительство конно-спортивного манежа введено в эксплуатацию в 2020 году.

Строительство специальных баз для национальных конных видов спорта в г. Шымкент планируется завершить к сентябрю текущего года, а также такие же базы будут построены в городе Караганда и Павлодаре.

К слову, казахстанских любителей этой игры постоянно будоражили слухи о том, что данный вид спорта запатентовали в соседней Кыргызской Республике. За разъяснением ситуации мы решили обратиться в Министерство культуры и спорта РК.

«Кокпар» у всех народов называется по-разному, например, у кыргызов «Кок бору», у узбеков «Улак-тартыш», у таджиков «Бузкаши», у афганцев «Улак-купкари». На сегодняшний день на международном уровне функционирует организация «World Kokpar Association». Есть международный регламент по данному виду спорту, который действует во всех странах, где развивается традиционная национальная игра данных народов. Все соревнования проводятся по этому регламенту. Что касается, запатентованности игры «Кокпар» Кыргызской Республикой, сообщаем, что ни один вид спорта не подлежит патентованию», - говорится в официальном ответе ведомства. Так что, казахстанские болельщики могут не тревожиться насчет того, что общее достояние Средней Азии станет принадлежать соседям.

В то же время, в Министерстве культуры и спорта РК отметили, что в 2018 году традиционная конная игра «Кок-бору» включена в репрезентативный список ЮНЕСКО нематериального культурного наследия человечества от Кыргызской Республики. Патентованию подлежит спортивный инвентарь необходимый для видов спорта, например, футбольный мяч, свисток, штанга и т. д., но никак не вид спорта.

В заключении, о хорошем. Как нам сообщили в той же пресс-службе Министерства культуры и спорта РК, в текущем году на территории Казахстана состоится Чемпионат мира по кокпару. Событие пройдет в Шымкенте, ориентировочно в сентябре 2022 года.