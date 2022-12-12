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Чемпионат мира по казакша курес проходит в Астане

12 Декабря 2022, 22:32
Чемпионат мира по казакша курес проходит в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня во Дворце Жаксылыка Ушкемпирова в Астане прошел первый день Чемпионата мира по казакша курес (казахская национальная борьба), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Instagram Ассоциации «Qazaq kuresi».

350 борцов из почти 40 стран принимают участие в первом чемпионате мира. Соревнования проходят в трех возрастных группах: взрослые, юношеские и юниоры.

На торжественной церемонии открытия соревнований спортсменов поздравили член Бюро United Wrestling World (международная федерация греко-римской борьбы, вольной борьбы и женской борьбы), президент Комитета традиционных стилей борьбы Мария Якши Родика и генеральный директор Ассоциации «Qazaq kuresi» Ербол Мырзабосынов.

Стали известны имена победителей в весовых категориях 82, 90, 100 кг и более ста килограммов среди мужчин и 75 кг, а также свыше 75 кг среди женщин.

82 кг:

І место– Айдын Дартаев (Kазахстан);

ІІ место – Умид Есанов (Узбекистан);

ІІІ место – Амир Шейкин Хоссейни (Нидерланды);

ІІІ место – Хамроз Раджабов (Таджикистан).

90 кг:

І место – Томас Щепаняк (Польша);

ІІ место – Жамалбек Асылбекуулу (Кыргызстан);

ІІІ место – Токтарбек Айдарбек (Казахстан);

ІІІ место – Иван Козов (Молдова).

100 кг:

І место – Марат Байкамуров (Казахстан);

ІІ место – Бахриддин Абдураимов (Узбекистан);

ІІІ место – Алексей Лусенко (Польша);

ІІІ место – Даваабат Тсогтбаатар (Монголия).

+100 кг:

І место – Нурдаулет Жарылкапов (Казахстан);

ІІ место – Бекболат Токтогонов (Кыргызстан);

ІІІ место – Георгий Чагелишвили (Грузия);

ІІІ место – Мухсин Хисомиддинов (Узбекистан).

75 кг:

І место – Баттсетсег Цог-Очир (Монголия);

ІІ место – Деборах Вос Каели (Нидерланды);

ІІІ место – Филура Ергашова (Узбекистан);

ІІІ место – Сахбаз Сананур (Турция).

+75 кг.

І место – Нагира Сарбашова (Кыргызстан);

ІІ место – Елена Кебадзе (Грузия);

ІІІ место – Рахима Юлдошова (Узбекистан);

ІІІ место – Молдир Азамат (Казахстан).



Фото: www.instagram.com/qazaqkuresi.kz


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