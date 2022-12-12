Чемпионат мира по казакша курес проходит в Астане
АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня во Дворце Жаксылыка Ушкемпирова в Астане прошел первый день Чемпионата мира по казакша курес (казахская национальная борьба), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Instagram Ассоциации «Qazaq kuresi».
350 борцов из почти 40 стран принимают участие в первом чемпионате мира. Соревнования проходят в трех возрастных группах: взрослые, юношеские и юниоры.
На торжественной церемонии открытия соревнований спортсменов поздравили член Бюро United Wrestling World (международная федерация греко-римской борьбы, вольной борьбы и женской борьбы), президент Комитета традиционных стилей борьбы Мария Якши Родика и генеральный директор Ассоциации «Qazaq kuresi» Ербол Мырзабосынов.
Стали известны имена победителей в весовых категориях 82, 90, 100 кг и более ста килограммов среди мужчин и 75 кг, а также свыше 75 кг среди женщин.
82 кг:
І место– Айдын Дартаев (Kазахстан);
ІІ место – Умид Есанов (Узбекистан);
ІІІ место – Амир Шейкин Хоссейни (Нидерланды);
ІІІ место – Хамроз Раджабов (Таджикистан).
90 кг:
І место – Томас Щепаняк (Польша);
ІІ место – Жамалбек Асылбекуулу (Кыргызстан);
ІІІ место – Токтарбек Айдарбек (Казахстан);
ІІІ место – Иван Козов (Молдова).
100 кг:
І место – Марат Байкамуров (Казахстан);
ІІ место – Бахриддин Абдураимов (Узбекистан);
ІІІ место – Алексей Лусенко (Польша);
ІІІ место – Даваабат Тсогтбаатар (Монголия).
+100 кг:
І место – Нурдаулет Жарылкапов (Казахстан);
ІІ место – Бекболат Токтогонов (Кыргызстан);
ІІІ место – Георгий Чагелишвили (Грузия);
ІІІ место – Мухсин Хисомиддинов (Узбекистан).
75 кг:
І место – Баттсетсег Цог-Очир (Монголия);
ІІ место – Деборах Вос Каели (Нидерланды);
ІІІ место – Филура Ергашова (Узбекистан);
ІІІ место – Сахбаз Сананур (Турция).
+75 кг.
І место – Нагира Сарбашова (Кыргызстан);
ІІ место – Елена Кебадзе (Грузия);
ІІІ место – Рахима Юлдошова (Узбекистан);
ІІІ место – Молдир Азамат (Казахстан).
Фото: www.instagram.com/qazaqkuresi.kz