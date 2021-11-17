Чемпионат мира по каратэ среди кадетов, юниоров-2024 пройдет в Италии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Езоло-Венеция была утверждена в качестве места проведения чемпионата мира по каратэ среди кадетов, юниоров и юниорок до 21 года в 2024 году. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.

Итальянский город, расположенный недалеко от Венеции, был единственным кандидатом на проведение соревнований и был утвержден на Конгрессе WKF по рекомендации Исполнительного комитета.

Предложение Итальянской федерации дзюдо, борьбы, каратэ и боевых искусств было единогласно одобрено членами WKF.

Соревнования через три года планируется провести в ПалаИнвент Езоло. В 2019 году здесь прошла молодежная лига Каратэ-1, собравшая более 3 000 участников из 65 стран.

В Сантьяго (Чили) в 2019 году прошел последний чемпионат мира WKF среди кадетов, юниоров и юниорок до 21 года.

В этом году чемпионат не состоится из-за COVID-19. Следующий чемпионат пройдет в турецкой Конье с 26 по 30 октября 2022 года.

Параллельно с этим событием в турецком городе пройдет очередной Конгресс WKF.

На встрече пройдут выборы президента, так как шестилетний срок полномочий главы WKF Антонио Эспиноса истекает в 2022 году.

Эспинос возглавляет WKF с 1998 года, а также является президентом Европейской федерации каратэ.

Делегаты конгресса также заслушали отчет организаторов чемпионата мира 2023 года в Будапеште.