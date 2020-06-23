Чемпионат мира по каратэ перенесен на 2021 год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Исполнительный комитет Всемирной федерации каратэ провел очередное заседание в режиме видеоконференции для обсуждения текущей ситуации в спорте, в котором принял участие член комитета, вице-президент Федерации каратэ Казахстана Жасталап Санауов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на olympic.kz.

Одним из главных вопросов, который стоял на повестке дня заседания, касался проведения запланированного ранее в ноябре текущего года чемпионата мира в Дубае (ОАЭ). На фоне нынешних сложных обстоятельств, вызванных глобальной пандемией коронавируса, по решению Исполкома чемпионат перенесен на следующий год на этот же период.

«Данный момент волновал многих. Естественно, что мы приняли данное решение, исходя, прежде всего, с позиции безопасности всех участников: и спортсменов, и зрителей. К тому же, спортсмены, учитывая долгий простой в их соревновательный практике, имеют все шансы травмироваться на таком большом и ответственном мероприятии. Тем более, что данный чемпионат не имеет статуса рейтингового для олимпийской квалификации, и поэтому не стоит рисковать здоровьем атлетов», – сказал член Исполкома Жасталап Санауов.

Таким образом, текущий календарь соревнований был пересмотрен: чемпионат мира среди взрослых перенесен на 2021 год, следовательно, молодежный чемпионат мира переносится со следующего года на 2022-й.

Другими темами обсуждения на заседании стали реорганизация Комиссии рефери и поправки к правилам ранжирования.

Также Исполнительный комитет утвердил протокол по охране здоровья и технике безопасности для адаптации спорта к новым условиям, создаваемым COVID-19. Этот протокол содержит основные принципы деятельности для национальных федераций и клубов, с тем чтобы обеспечить наилучшие условия для занятий спортом на фоне последствий глобальной пандемии.

«Семья каратэ делает все возможное в эти трудные времена. Пока наступает момент возвращения к нормальной жизни, я уверен, что мир каратэ будет продолжать быть единым и работать в том же направлении, что мы и демонстрировали в последние месяцы «, - сказал президент WKF Антонио Эспиноз.