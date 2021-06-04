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    23:00, 03 Июнь 2021 | GMT +6

    Чемпионат мира по хоккею среди женщин в 2021 году пройдет в Канаде

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Чемпионат мира по хоккею среди женщин в 2021 году пройдет в Канаде. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz

    По информации Международной федерации по хоккею, принимать чемпионат будет Калгари. ЧМ продлится с 21 по 30 августа. При этом отмечается, что команды должны прибыть на место к 10 августа, после чего будут помещены на карантин.

    Мировое первенство должно было состояться в прошлом году. Однако турнир был перенесен из пандемии.

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