НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Чемпионат мира по хоккею среди женщин в 2021 году пройдет в Канаде. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz

По информации Международной федерации по хоккею, принимать чемпионат будет Калгари. ЧМ продлится с 21 по 30 августа. При этом отмечается, что команды должны прибыть на место к 10 августа, после чего будут помещены на карантин.

Мировое первенство должно было состояться в прошлом году. Однако турнир был перенесен из пандемии.

