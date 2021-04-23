Чемпионат мира по хоккею среди женщин снова отменен

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение отменить чемпионат мира по хоккею среди женщин, который был запланирован на 6-17 мая в Галифаксе и Труро (Канада). О б этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

«Это очень разочаровывающая новость, которую только можно получить всего за несколько недель до начала турнира. Мы твердо убеждены в том, что у нас были приняты все меры безопасности для защиты игроков, официальных лиц, зрителей и всех жителей Галифакса и Труро, основываясь на раннем опыте при проведении чемпионата мира по хоккею среди юниоров в Эдмонтоне. Это трудное решение, но мы должны были его принять. Это не означает, что у нас не будет женского чемпионата мира в 2021 году. Мы в долгу перед каждым игроком, который с нетерпением ждал возвращения на лед после такого трудного года. И мы делаем все возможное, чтобы этот турнир можно было перенести. Постараемся выбрать подходящие даты», - заявил глава IIHF Рене Фазель.

Провинция Новая Шотландия, которая должна была принимать чемпионат мира, отказалась от проведения турнира из-за пандемии коронавируса. Соревнования, которые должны были пройти в прошлом году, отменяются второй раз подряд. В 2022 году мировое первенство также не будет проводиться из-за запланированных зимних Олимпийских игр.

