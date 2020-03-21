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Чемпионат мира по хоккею отменили из-за коронавируса

21 Марта 2020 20:44
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Чемпионат мира по хоккею отменили из-за коронавируса

ЦЮРИХ. КАЗИНФОРМ - Чемпионат мира по хоккею, который должен был состояться в Швейцарии с 8 по 24 мая, отменен из-за коронавируса. Об этом передает МИА «Казинформ».

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«Решение было принято в связи с продолжающейся пандемией коронавируса. Учитывая сложившиеся обстоятельства и последовавшие за этим обсуждения с различными заинтересованными сторонами, Совет Международной федерации хоккея (IIHF) определил, что чемпионат мира по хоккею с шайбой IIHF 2020 года в Цюрихе и Лозанне не может состояться», - говорится в официальном сообщении федерации.

Как заявил президент IIHF Рене Фазель, «это суровая реальность для международной хоккейной семьи, но мы должны ее принять».

«Коронавирус является глобальной проблемой и требует больших усилий со стороны государственных органов для борьбы с его распространением. Мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать эту борьбу. Мы должны оставить спорт на втором плане и поддержать государственные органы и международную хоккейную семью», - сказал Рене Фазель.

Как отмечается, для хоккейных болельщиков, которые планировали посетить чемпионат, правила возврата билетов будут уточнены в кратчайшие сроки оргкомитетом ЧМ.


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Ключевые слова: Спорт, Коронавирус,
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Автор:

Ринат Дусумов

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