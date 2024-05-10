Чемпионат мира по дзюдо может пройти в Казахстане

В Международной федерации дзюдо рассказали, какова вероятность, что чемпионат мира снова проведут в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.

На брифинге в честь старта турнира Qazaqstan barysy Grand Slam журналисты поинтересовались у представителей Международной федерации дзюдо, насколько они заинтересованы в проведении чемпионата мира в Астане.

- Мы открыты тому, чтобы вернуться в Астану. Это было бы фантастично. Но нам предстоит обсудить это с Федерацией дзюдо Казахстана, – ответила генеральный секретарь Международной федерации дзюдо Лиза Алан.

Напомним, чемпионат мира по дзюдо уже проходил в Казахстане в 2015 году. Тогда в общем зачете выиграли спортсмены из Японии, имея на своем счету восемь золотых, четыре серебряных и пять бронзовых медалей. Команда Казахстана заняла четвертое место с одной золотой и одной серебряной медалями.

Главный рефери Международной федерации дзюдо Армен Багдасаров отметил, что сегодня у Казахстана гораздо больше возможностей для проведения крупных турниров чем в 2015 году. Поэтому если чемпионат мира вернется в Астану, то он будет гораздо лучше предыдущего.