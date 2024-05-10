РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:36, 09 Май 2024 | GMT +6

    Чемпионат мира по дзюдо может пройти в Казахстане

    Казахстанцы поборются за «бронзу» в заключительный день чемпионата Азии по дзюдо
    Фото: Olympic.kz

    В Международной федерации дзюдо рассказали, какова вероятность, что чемпионат мира снова проведут в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.

    На брифинге в честь старта турнира Qazaqstan barysy Grand Slam журналисты поинтересовались у представителей Международной федерации дзюдо, насколько они заинтересованы в проведении чемпионата мира в Астане.

    - Мы открыты тому, чтобы вернуться в Астану. Это было бы фантастично. Но нам предстоит обсудить это с Федерацией дзюдо Казахстана, – ответила генеральный секретарь Международной федерации дзюдо Лиза Алан.

    Напомним, чемпионат мира по дзюдо уже проходил в Казахстане в 2015 году. Тогда в общем зачете выиграли спортсмены из Японии, имея на своем счету восемь золотых, четыре серебряных и пять бронзовых медалей. Команда Казахстана заняла четвертое место с одной золотой и одной серебряной медалями.

    Главный рефери Международной федерации дзюдо Армен Багдасаров отметил, что сегодня у Казахстана гораздо больше возможностей для проведения крупных турниров чем в 2015 году. Поэтому если чемпионат мира вернется в Астану, то он будет гораздо лучше предыдущего.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Дзюдо Астана
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!