Чемпионат мира по дуатлону-2021 состоится в ноябре в Испании

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международная федерация триатлона (World Triathlon) объявила о том, что 6-7 ноября 2021 года испанский город Авилес примет чемпионат мира по дуатлону, который должен был состояться в Альмере (Амстердам), но был перенесен в другое место из-за ограничений на ковид в Нидерландах. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Авилес будет принимать не только элитные, юниорские и молодежные гонки, но и чемпионат мира по дуатлону в возрастных группах.

Авилес снова будет принимать чемпионат мира по дуатлону после успешного проведения в 2016 году.

Мероприятие будет проводиться в соответствии со строгими правилами и ограничениями в связи с COVID, утвержденными Испанской федерацией и World Triathlon, а более подробная информация о календаре, дистанциях и процессе регистрации будет объявлена в ближайшие недели.