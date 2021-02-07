Чемпионат мира по борьбе-2022 состоится в Сербии
Кроме того, будет перенесен один из четырех этапов Кубка мира по борьбе на пляже, который изначально планировалось принять в России. В настоящее время изучается альтернативный город, который будет подтвержден в ближайшие недели.
Бюро UWW утвердило кандидатуру Белграда (Сербия) на проведение чемпионата мира среди взрослых 2023 года. Однако в связи с теми же ограничениями, которые налагает на Российскую Федерацию по проведению чемпионата мира в 2021-2022 годах, Белград заменит бывший город Красноярск на посту хозяина чемпионата мира 2022 года. На 2023 год принимающая сторона чемпионата мира будет перемещена в Россию.
«Мы уважаем решение CAS, позицию ВАДА и соответствующим образом адаптировали график, - сказал президент UWW Ненад Лалович. - Недавно мы с большим успехом провели в Белграде индивидуальный чемпионат мира и верим, что Россия будет фантастической принимающей страной в 2023 году».
Чемпионат мира 2023 года станет первым квалификационным мероприятием к Олимпиаде 2024 года в Париже, где шесть лучших финалистов в каждой олимпийской весовой категории будут претендовать на место для своей нации.