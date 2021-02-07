Чемпионат мира по борьбе-2022 состоится в Сербии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Объединенный мир борьбы подтвердил на этой неделе, что чемпионат мира по борьбе 2022 года был перенесен из России в Сербию в ответ на решение Арбитражного спортивного суда (CAS) о том, что Россия не может проводить крупные мероприятия в течение двух лет. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального олимпийского комитета РК.

Кроме того, будет перенесен один из четырех этапов Кубка мира по борьбе на пляже, который изначально планировалось принять в России. В настоящее время изучается альтернативный город, который будет подтвержден в ближайшие недели.

Бюро UWW утвердило кандидатуру Белграда (Сербия) на проведение чемпионата мира среди взрослых 2023 года. Однако в связи с теми же ограничениями, которые налагает на Российскую Федерацию по проведению чемпионата мира в 2021-2022 годах, Белград заменит бывший город Красноярск на посту хозяина чемпионата мира 2022 года. На 2023 год принимающая сторона чемпионата мира будет перемещена в Россию.

«Мы уважаем решение CAS, позицию ВАДА и соответствующим образом адаптировали график, - сказал президент UWW Ненад Лалович. - Недавно мы с большим успехом провели в Белграде индивидуальный чемпионат мира и верим, что Россия будет фантастической принимающей страной в 2023 году».

Чемпионат мира 2023 года станет первым квалификационным мероприятием к Олимпиаде 2024 года в Париже, где шесть лучших финалистов в каждой олимпийской весовой категории будут претендовать на место для своей нации.