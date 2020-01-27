Чемпионат мира по биатлону среди юниоров: казахстанец вошел в десятку
ЛЕНЦЕРХАЙД. КАЗИНФОРМ - В Ленцерхайде (Швейцария) стартовал чемпионат мира по биатлону среди юниоров и юношей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
Первым стартом в рамках мирового первенства стала индивидуальная гонка среди юношей. Казахстан на соревнованиях представляли Семён Вдовин, Данил Червенко, Вадим Куралес и Владимир Ерёмин. Лучший результат команды принадлежит Семёну Вдовину, который на дистанции стал девятым.
Семён Вдовин стартовавший в первой десятке, к финишу пришел девятым с одним штрафом на первом огневом рубеже (1+0+0+0; +1:59,3). Ногами Семён 32-й (+3:38,5). Владимир Ерёмин показал 50-sqй результат с четырьмя штрафами (0+3+0+1; +5:56.3). Ногами Владимир 47-й (+4:40.0). Данил Червенко стал 51-м (1+1+1+1; +6:04.8). Данил показал 49-е ноги (+4:42.6). Вадим Куралес не финишировал. Всего в соревнованиях дошло до финиша 100 юных биатлонистов.
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