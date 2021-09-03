Чемпионат мира по биатл и триатл: С триумфальной победой вернулась сборная Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сборная Казахстана на днях вернулась с Чемпионата Мира по биатл и триатл с триумфальной победой, завоевав 21 медаль, передает МИА «Казинформ».

С 24 по 30 августа в городе Вейден в Германии прошел Чемпионат Мира по биатл и триатл. Это поддисциплины Олимпийского вида спорта современного пятиборья, массовые виды спорта. Биатл и триатл были созданы для популяризации современного пятиборья, увеличения массовости и доступности вида спорта. Проводятся на открытой местности на берегу водоема или моря, включают в себя такие дисциплины как бег, плавание и стрельбу.

Казахстанская делегация состояла из 14 человек, сборную Казахстана представили 12 спортсменов, которые выступали в борьбе за медали в личном зачете и эстафете-микс.

1. Темиров Т.

2. Бейсенбаев А.

3. Искаков М.

4. Жакен М.

5. Шмулич М.

6. Романчук Р.

7. Дубицкий Н.

8. Алиев И.

9. Петрова Ю.

10. Редченко А.

11. Голубь А.

12. Захарова А.

13. Пихидько С. - тренер

14. Соловьев Ю. - тренер

Всего наши спортсмены завоевали 21 медаль (4 золотых, 9 серебряных, 8 бронзовых), это самое успешное выступления нашей команды на Чемпионате Мира по биатл и триатл с 2017 года.

В первый же день – 26-го августа, который начался эстафетой-микс по биатл, Казахстан стал чемпионом в возрастной категории до 19 лет, а так же стоял одним из призёров на пьедестале в возрастной категории до 17 лет.

1 место, до 19 лет – Захарова Анастасия и Жакет Мурат

3 место, до 17 лет – Голубь Анатолий и Петрова Юлиана

По итогам второго дня, в дисциплине эстафета-микс по триатл, сборная в составе Захаровой Анастасии и Шмулич Максима занимают 3-е место в возрастной категории до 19 лет, а Петрова Юлиана и Голубь Анатолий берут серебро в возрасте до 17 лет.

В третий день прошел личный зачет по триатл среди мужчин и женщин, где наша сборная взяла 7 медалей из них 1 золото, 4 серебра и 2 бронзы.

Среди мужчин 2 и 3 место: Аян Бейсенбаев и Меирлан Искаков.

Среди юниоров 1 и 2 место: Ильяс Алыев и Рашит Романчук.

Среди юношей до 19 лет 2 и 3 место: Мурат Жакен и Максим Шмулич.

Среди юношей до 17 лет 2 место: Никита Дубинский.

По итогам последнего дня соревнований 29-го августа, который завершился дисциплиной биатл среди всех возрастных групп, сборная Казахстана завоевала 10 медалей, из которых 2 золота, 4 серебра и 4 бронзы.

Среди мужчин 1, 2 и 4 место: Аян Бейсенбаев, Меирлан Искаков и Темирлан Темиров.

Среди юниоров 2 и 3 место: Рашит Романчук и Ильяс Алыев.

Среди юношей до 19 лет 1 и 2 место: Максим Шмулич и Мурат Жакен.

Среди юношей до 17 лет 2 и 3 место: Никита Дубинский и Анатолий Голубь.

Среди девушек до 19 лет 3 место: Юлиана Петрова.

Среди девушек до 17 лет 4 место: Ангелина Редченко.

Среди девушек до 15 лет 3 место: Анастасия Жаркова.

Главный тренер сборной по биатл и триатл Юрий Соловьев прокомментировал соревнования:

«Чемпионат мира по биатл и триатл проходил в красивом старинном городе Германии на живописном озере, хотя погодные условия были сложные, всего 16 градусов тепла. Что касается выступлений наших спортсменов хочется особенно отметить выступление в мужской категории, где мы ранее не завоевывали золотых медалей, а тем более наши спортсмены стояли на пьедестале на 1 и 2 месте, третьему месту буквально проиграли совсем немножко в категории биатл среди взрослых. Темирлан Темиров накануне сильно простыл и не смог удержать 3 место, проиграв несколько секунд. Когда прошел триатл и наши спортсмены Бейсембаев Аян и Искаков Мирлан заняли 2 и 3 места, Президент Международной Федерации Клаус Шорман отметил наших спортсменов и сказал, что нам теперь понятно кто будет на 1 и 2 месте на биатл. Ну и конечно хочется отметить рекордное количество медалей на этом чемпионате мира».

Поездка осуществлена при поддержке генерального партнера АО «ФНБ» Самрук-Казына« и Фонда поддержки индустрии туризма и спорта.

Генеральный секретарь Казахстанской Федерации современного пятиборья Зимарев Леонид, телефон +77051856366