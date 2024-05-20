Чемпионат мира CISM по қазақ күресі среди военнослужащих пройдет в Казахстане

В столице Танзании Дар-эс-Саламе прошла 79-я Генеральная ассамблея Международного совета военного спорта, объединяющая воинов-спортсменов (CISM).

Своим мнением о радостном событии с читателями Kazinform делится председатель Спортивного комитета МО РК — начальник Центрального спортивного клуба армии полковник Арман Абеуов.

— Крупнейшая междисциплинарная спортивная организация (Conseil International du Sport Militaire) объединяет военнослужащих из 140 стран. Девиз организации «Дружба через спорт» свидетельствует, что основной целью CISM является содействие развитию спорта и физического воспитания между вооруженными силами как средства укрепления мира.

В докладах участников основное внимание уделялось влиянию спортивной составляющей как дипломатического инструмента и стратегиям развития спорта. Главной темой обсуждения стало утверждение плана мероприятий на 2025 год. В ходе мероприятия я выступил с докладом по вопросу включения первого чемпионата мира среди военнослужащих по қазақ күресі в план 2025 года. Рассказал делегатам об истории казахской борьбы, ведь этот древнейший национальный вид спорта и культурная ценность нашего народа популярен среди детей и молодежи, признанный Всемирной организацией ЮНЕСКО.

Наша страна имеет богатый опыт проведения крупных спортивных событий и мы приложим все усилия, чтобы достойно организовать чемпионат мира в нашей столице. Хочу выразить благодарность представителям мира борьбы за оказанное доверие впервые принимать такой крупный старт. Мы нацелены на дальнейшее партнерство в деле укрепления и приумножения традиций военного спорта, — отметил Арман Абеуов.