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    18:03, 05 Июнь 2021 | GMT +6

    Чемпионат мира-2022 по волейболу пройдет в России

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Международная федерация волейбола (FIVB) подтвердила, что мужской чемпионат мира-2022 года пройдёт в России, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    «FIVB приветствует признание ВАДА того, что юридически и практически невозможно отозвать чемпионат мира — 2022 по волейболу среди мужских команд из России, учитывая, насколько далеко продвинулась подготовка к этому масштабному мероприятию, проходящему в нескольких городах. Причины такого решения включают в себя масштаб мероприятия, значительные финансовые вложения и обширную подготовку, которая велась с 2018 года, когда Россия была выбрана местом проведения чемпионата», — сказал президент FIVB Ари Граса.

    Чемпионат мира пройдёт с 26 августа по 11 сентября 2022 года в десяти городах России. Это Москва, Санкт-Петербург, Казань, Ярославль, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск, Калининград, Кемерово и Красноярск


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