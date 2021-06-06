Чемпионат мира-2022 по волейболу пройдет в России

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Международная федерация волейбола (FIVB) подтвердила, что мужской чемпионат мира-2022 года пройдёт в России, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

«FIVB приветствует признание ВАДА того, что юридически и практически невозможно отозвать чемпионат мира — 2022 по волейболу среди мужских команд из России, учитывая, насколько далеко продвинулась подготовка к этому масштабному мероприятию, проходящему в нескольких городах. Причины такого решения включают в себя масштаб мероприятия, значительные финансовые вложения и обширную подготовку, которая велась с 2018 года, когда Россия была выбрана местом проведения чемпионата», — сказал президент FIVB Ари Граса.

Чемпионат мира пройдёт с 26 августа по 11 сентября 2022 года в десяти городах России. Это Москва, Санкт-Петербург, Казань, Ярославль, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск, Калининград, Кемерово и Красноярск