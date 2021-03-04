Чемпионат мира-2021 по ММА пройдет в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Чемпионат мира по ММА 2021 года пройдет с 27 ноября по 5 декабря в Нур-Султане. Одновременно со взрослыми соревнованиями в Казахстане пройдет молодежный чемпионат мира (18-20 лет). Об этом сообщил президент Союза ММА России Радмир Габдуллин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

«В начале марта стартует цикл отбора по федеральным округам на чемпионат России, который сформирует национальную сборную. Очень важно, что в этом году уже на некоторых чемпионатах округов начнется отбор в женскую сборную», — сказал Габдуллин.

Напомним, недавно в Алматы завершился турнир по смешанным единоборствам Naiza FC 29 в Алматы. Казахстанский файтер Серик Разгалиев выиграл шестой бой в своей профессиональной карьере. Его соперником был боец из Кыргызстана Манас Темирбеков.