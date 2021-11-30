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Чемпионат мира-2021 по хоккею на траве среди юниорок в ЮАР отменен

30 Ноября 2021 12:11
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Чемпионат мира-2021 по хоккею на траве среди юниорок в ЮАР отменен

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – После вспышки нового варианта коронавируса в Южной Африке Международная федерация хоккея на траве (FIH), Южноафриканская хоккейная ассоциация и Северо-Западный университет Потчефструма приняли совместное решение о том, что женский юниорский кубок мира FIH по хоккею на траве в Южной Африке 2021 года, первоначально запланированный в Потчефструме с 5 по 16 декабря, не состоится в данных обстоятельствах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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«Безопасность всех, кто участвует в мероприятиях FIH, является абсолютным приоритетом. Кроме того, многие страны, в том числе из некоторых команд-участниц, в настоящее время значительно усилили ограничения на поездки с Южной Африкой, включая прекращение полетов. Поэтому просто невозможно провести это мероприятие так, как было запланировано. Это вызывает огромное разочарование. Юниорский кубок мира FIH так важен для развития молодых игроков. Кроме того, впервые кубок мира FIH должен был пройти на африканской земле. От имени FIH я хотел бы поблагодарить все команды за их понимание, а также местных организаторов за их большую работу и сотрудничество», - сказал генеральный директор FIH Тьерри Вайль.

FIH будет продолжать следить за ситуацией и примет решение о возможном проведении женского юниорского кубка мира по хоккею 2021 года, как только это станет возможным.

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#Спорт   #Африка   #Коронавирус в мире   #Хоккей  
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