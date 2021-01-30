Чемпионат мира-2021 по фигурному катанию пройдет в  Стокгольме

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 29 января, совет Международного союза конькобежцев решил судьбу чемпионата мира-2021 по фигурному катанию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Официальным решением стало проведение мирового первенства. Принимать его будет шведский Стокгольм. ЧМ пройдет в период с 22 по 28 марта.

Позже будет объявлено, сохранит ли турнир статус отборочного на Олимпиаду-2022.

Добавим, до этого момента было непонятно, пройдет ли ЧМ в этом году. В прошлом сезоне мировое первенство было отменено из-за пандемии.