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    20:25, 29 Январь 2021 | GMT +6

    Чемпионат мира-2021 по фигурному катанию пройдет в  Стокгольме

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 29 января, совет Международного союза конькобежцев решил судьбу чемпионата мира-2021 по фигурному катанию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Официальным решением стало проведение мирового первенства. Принимать его будет шведский Стокгольм. ЧМ пройдет в период с 22 по 28 марта.

    Позже будет объявлено, сохранит ли турнир статус отборочного на Олимпиаду-2022.

    Добавим, до этого момента было непонятно, пройдет ли ЧМ в этом году. В прошлом сезоне мировое первенство было отменено из-за пандемии.


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