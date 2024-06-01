Чемпионат Казахстана по асык ату среди школьников прошел в Астане

В Астане прошел очередной чемпионат Казахстана по асык ату среди школьников 2014–2016 годов рождения, передает агентство Kazinform со ссылкой на столичный акимат.

В чемпионате участвовали 124 ребенка из 16 регионов страны: Алматинской, Акмолинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Жетысуской, Карагандинской, Кызылординской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областей, областей Улытау и Абай и городов Астана и Алматы.

Фото: акимат Астаны

— Мы подаем национальную игру предков как спорт. Мы хотим, чтобы дети занимались асык ату, а не зависали в смартфонах и компьютерах. Это третий официальный чемпионат. В отличие от прошлого года, в этом впервые в турнире участвуют команды из области Абай и Акмолинской области, — сообщил организатор соревнований Жомарт Сабыржанов.

Фото: акимат Астаны

В сентябре на V Всемирных играх кочевников, которые впервые пройдут в столице, будут разыграны призы в виде асык ату, бес асык и кыргызского ордо.

Фото: акимат Астаны