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    04:38, 01 Июнь 2024 | GMT +6

    Чемпионат Казахстана по асык ату среди школьников прошел в Астане

    Чемпионат Казахстана по асык ату среди школьников проходит в Астане
    Фото: акимат Астаны

    В Астане прошел очередной чемпионат Казахстана по асык ату среди школьников 2014–2016 годов рождения, передает агентство Kazinform со ссылкой на столичный акимат.

    В чемпионате участвовали 124 ребенка из 16 регионов страны: Алматинской,  Акмолинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Жетысуской, Карагандинской, Кызылординской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областей,  областей Улытау и Абай и городов Астана и Алматы.

    Чемпионат Казахстана по асык ату среди школьников проходит в Астане
    Фото: акимат Астаны

    — Мы подаем национальную игру предков как спорт. Мы хотим, чтобы дети занимались асык ату, а не зависали в смартфонах и компьютерах. Это третий официальный чемпионат. В отличие от прошлого года, в этом впервые в турнире участвуют команды из области Абай и Акмолинской области, — сообщил организатор соревнований Жомарт Сабыржанов.

    Чемпионат Казахстана по асык ату среди школьников проходит в Астане
    Фото: акимат Астаны

    В сентябре на V Всемирных играх кочевников, которые впервые пройдут в столице, будут разыграны призы в виде асык ату, бес асык и кыргызского ордо.

    Чемпионат Казахстана по асык ату среди школьников проходит в Астане
    Фото: акимат Астаны

    — Сейчас в 19 регионах страны работают филиалы, более 90 тысяч человек официально занимаются асык ату. Есть 1 119 тренеров, — резюмировал Ж. Сабыржанов.

    Теги:
    Спорт Дети Национальные виды спорта Астана Асык ату школа
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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