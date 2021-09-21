Чемпионат Казахстана по вольной борьбе u-23 завершился в Талдыкоргане

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Талдыкоргане завершился республиканский турнир памяти известного борца Абилсеита Айханова среди борцов до 23 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

В соревнованиях приняли участие борцы вольного стиля 1998-2002 годов рождения. Отметим, что республиканский турнир в Талдыкоргане был отборочным к чемпионату мира U-23.

Список победителей и призеров выглядит следующим образом:

57 кг

1. Калжан Рахат (Жамбылская область)

2. Ахмаджанов Джонгир (Шымкент)

3. Окенов Абзал (Нур-Султан)

3. Пулатов Алимбек (Алматы)

61 кг

1. Айтакын Асыл (Шымкент)

2. Курбанов Акбар (Алматинская область)

3. Алиев Майис (Мангистау)

3. Момбеков Елдос (Алматы)

65 кг

1. Аманжолов Ильяс (Нур-Султан)

2. Олжас Олжасанов (Восточно-Казахстанская область)

3. Тажибай Даулет (Алматинская область)

3. Мурат Ахмад (Алматинская область)

70 кг

1. Досжанов Санжар (Нур-Султан)

2. Досжан Ассетов (Восточно-Казахстанская область)

3. Ибадулла Галымжан (Караганда)

3. Дархан Батыров (Шымкент)

74 кг

1. Абдихамит Акежан (Актобе)

2. Дуйсенов Эсет (Актобе)

3. Шамарданов Жастилек (Атырау)

3. Мухаметкалиев Чингиз (Восточно-Казахстанская область)

79 кг

1.Нурилла Бейбарыс (Актобе)

2. Эргеш Даулет (Жамбылская область)

3. Мади Абдиханов (Караганда)

3. Абдугаппар Абдукадыр (Шымкент)

86 кг

1. Сатыбалды Максат (Шымкент)

2. Ильясов Исламбек (Павлодар)

3. Шоипов Могомед (Караганда)

3. Мелдебек Данияр (Шымкент)

92 кг

1. Уркимбай Бекзат (Нур-Султан)

2. Бекенов Нурдаулет (Восточно-Казахстанская область)

3. Бауржан Советов (Актобе)

3. Темирбаев Даулетхан (Караганда)

97 кг

1. Гафуров Юнус (Жамбылская область)

2. Бакытханов Серик (Караганда)

3. Айтбеков Акежан (Алматинская область)

3. Амангали Бекзат (Атырау)

125 кг

1. Усербай Бакдаулет (Туркестан)

2. Сарсенгалиев Алибек (Мангистауская область)

3. Надиров Омархан (Караганда)

3. Тажи Бекзат (Кызылординская область)