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Чемпионат Казахстана по видам борьбы состоится в Алматы
5 Ноября 2020 21:59
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Утвержден чемпионат Казахстана по трем стилям борьбы. Соревнования пройдут без зрителей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.
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По данным Казахстанской федерации борьбы, республиканское первенство пройдёт с 19 по 26 ноября в спортивном комплексе «Достык» в Алматы. Соревнования будут проходить без зрителей, согласно протоколу заседания Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Участникам соревнований будет необходимо сдать ПЦР-тест за два дня до начала соревнований.
Отметим, на данный момент команда Казахстана по греко-римской борьбе проводит сбор в Алматинской области, в то время, как казахстанские «вольники» проводят сбор в Шымкенте.
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