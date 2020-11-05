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Чемпионат Казахстана по видам борьбы состоится в Алматы

5 Ноября 2020 21:59
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Чемпионат Казахстана по видам борьбы состоится в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Утвержден чемпионат Казахстана по трем стилям борьбы. Соревнования пройдут без зрителей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

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По данным Казахстанской федерации борьбы, республиканское первенство пройдёт с 19 по 26 ноября в спортивном комплексе «Достык» в Алматы. Соревнования будут проходить без зрителей, согласно протоколу заседания Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Участникам соревнований будет необходимо сдать ПЦР-тест за два дня до начала соревнований.

Отметим, на данный момент команда Казахстана по греко-римской борьбе проводит сбор в Алматинской области, в то время, как казахстанские «вольники» проводят сбор в Шымкенте.


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#Алматы   #Спорт  
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