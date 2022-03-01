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Чемпионат Казахстана по велоспорту на треке состоялся в Нур-Султане

1 Марта 2022 19:09
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Чемпионат Казахстана по велоспорту на треке состоялся в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На велотреке «Сарыарка» в Нур-Султане прошел зимний чемпионат Республики Казахстан в темповых и спринтерских видах (велоспорт на треке) среди мужчин, женщин, юниоров и юниорок. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

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Всего в соревновании приняли участие 152 спортсмена из 13 регионов Казахстана.

Андрей Чугай выиграл в «кейрине», а Сергей Пономарев стал чемпионом в спринте.

Светлана Пащенко и Анжела Соловьева завоевали «золото» в «мэдисоне». Среди мужчин в этом виде программы победа в активе Рамиса Динмухамедова и Дмитрия Потапенко.

Рамис Динмухамедов, Алишер Жумакан, Дмитрий Носков и Дмитрий Потапенко завоевали главную награду в командном спринте.

У женщин золотыми медалистами стали Бота Батырбекова, Вероника Мирксина, Светлана Пащенко, Фаина Потапова.

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#Нур-Султан   #Спорт   #Велоспорт  
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