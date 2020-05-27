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вчера 22:42
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Чемпионат Казахстана по велоспорту на шоссе перенесен на новую дату
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно календарю Международного союза велосипедистов (UCI), национальный чемпионат Республики Казахстан по велосипедному спорту на шоссе перенесен на 16-23 августа 2020 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Место проведения остается прежним - город Петропавловск. Отметим, что до введения режима чрезвычайного положения планировалось, что он пройдет с 17 по 21 июня среди элиты и с 25 по 28 июня среди юниоров и юниорок.
Программа соревнования не изменится.
16 августа — мандатная комиссия, заседание судейской коллегии;
17 августа — гонка-критериум (юниоры, юниорки);
18 августа — командная эстафета (мужчины, женщины, юниоры, юниорки);
19 августа — индивидуальная гонка с раздельным стартом (юниоры, юниорки);
20 августа — индивидуальная гонка с раздельным стартом (мужчины, женщины);
21 августа — групповая гонка (юниоры, юниорки);
22 августа — групповая гонка (женщины);
23 августа — групповая гонка (мужчины).
Отмечается, что даты проведения национального чемпионата в дальнейшем могут быть скорректированы в связи с учетом развития пандемии коронавируса.
Напомним, в последний раз ЧРК проводился в Петропавловске в 2015 году.
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