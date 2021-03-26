13:06, 26 Март 2021 | GMT +6
Чемпионат Казахстана по тяжелой атлетике U-17 пройдет в онлайн формате
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 27 марта стартует лично-командный чемпионат Республики Казахстан по тяжелой атлетике в отдельных упражнениях среди юношей и девочек до 17 лет, передает МИА «Казинформ» ссылкой на пресс-службу федерации тяжелой атлетики Казахстана.
Соревнование состоится в дистанционном формате. Прямая трансляция чемпионата будет доступна на официальном YouTube канале федерации тяжелой атлетики Казахстана – WF RK. Программа турнира:
27 МАРТА, СУББОТА
12.00 – 14.00 юниоры до 49 кг
16.00 – 18.00 девушки до 40 кг, 45 кг
22 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
12.00 – 14.00 юниоры до 55 кг
16.00 – 18.00 девушки до 49 кг, 55 кг
29 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК
12.00 – 14.00 юниоры до 61 кг
16.00 – 18.00 девушки до 59 кг, 64 кг
30 МАРТА, ВТОРНИК
12.00 – 14.00 юниоры до 67 кг
16.00 – 18.00 девушки до 71 кг, 76 кг
31 МАРТА, СРЕДА
12.00 – 14.00 юниоры до 73 кг
16.00 – 18.00 девушки до 81 кг, 81+ кг
1 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ
1 2.00 – 14.00 юниоры до 81 кг, 89 кг
16.00 – 18.00 юниоры до 96 кг, 102 кг, 102+ кг