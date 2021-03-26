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    13:06, 26 Март 2021 | GMT +6

    Чемпионат Казахстана по тяжелой атлетике U-17 пройдет в онлайн формате

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 27 марта стартует лично-командный чемпионат Республики Казахстан по тяжелой атлетике в отдельных упражнениях среди юношей и девочек до 17 лет, передает МИА «Казинформ» ссылкой на пресс-службу федерации тяжелой атлетики Казахстана.

    Соревнование состоится в дистанционном формате. Прямая трансляция чемпионата будет доступна на официальном YouTube канале федерации тяжелой атлетики Казахстана – WF RK. Программа турнира:

    27 МАРТА, СУББОТА

    12.00 – 14.00 юниоры до 49 кг

    16.00 – 18.00 девушки до 40 кг, 45 кг

    22 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

    12.00 – 14.00 юниоры до 55 кг

    16.00 – 18.00 девушки до 49 кг, 55 кг

    29 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

    12.00 – 14.00 юниоры до 61 кг

    16.00 – 18.00 девушки до 59 кг, 64 кг

    30 МАРТА, ВТОРНИК

    12.00 – 14.00 юниоры до 67 кг

    16.00 – 18.00 девушки до 71 кг, 76 кг

    31 МАРТА, СРЕДА

    12.00 – 14.00 юниоры до 73 кг

    16.00 – 18.00 девушки до 81 кг, 81+ кг

    1 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ

    1 2.00 – 14.00 юниоры до 81 кг, 89 кг

    16.00 – 18.00 юниоры до 96 кг, 102 кг, 102+ кг



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