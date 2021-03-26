Чемпионат Казахстана по тяжелой атлетике U-17 пройдет в онлайн формате

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 27 марта стартует лично-командный чемпионат Республики Казахстан по тяжелой атлетике в отдельных упражнениях среди юношей и девочек до 17 лет, передает МИА «Казинформ» ссылкой на пресс-службу федерации тяжелой атлетики Казахстана.

Соревнование состоится в дистанционном формате. Прямая трансляция чемпионата будет доступна на официальном YouTube канале федерации тяжелой атлетики Казахстана – WF RK. Программа турнира:

27 МАРТА, СУББОТА

12.00 – 14.00 юниоры до 49 кг

16.00 – 18.00 девушки до 40 кг, 45 кг

22 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

12.00 – 14.00 юниоры до 55 кг

16.00 – 18.00 девушки до 49 кг, 55 кг

29 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

12.00 – 14.00 юниоры до 61 кг

16.00 – 18.00 девушки до 59 кг, 64 кг

30 МАРТА, ВТОРНИК

12.00 – 14.00 юниоры до 67 кг

16.00 – 18.00 девушки до 71 кг, 76 кг

31 МАРТА, СРЕДА

12.00 – 14.00 юниоры до 73 кг

16.00 – 18.00 девушки до 81 кг, 81+ кг

1 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ

1 2.00 – 14.00 юниоры до 81 кг, 89 кг

16.00 – 18.00 юниоры до 96 кг, 102 кг, 102+ кг



