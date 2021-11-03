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Чемпионат Казахстана по тяжелой атлетике пройдет в Талдыкоргане

3 Ноября 2021 22:30
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Чемпионат Казахстана по тяжелой атлетике пройдет в Талдыкоргане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Талдыкорган (Алматинская область) станет местом проведения чемпионата Казахстана по тяжелой атлетике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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Соревнования начнутся в ближайшую пятницу, 5 ноября.

Ожидается, что в турнире примут участие многие лидеры команд. При этом по итогам старта будет произведено формирование основных составов сборных.

Завершится чемпионат Казахстана 12 ноября.


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#Алматинская область   #Спорт  
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