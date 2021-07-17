Чемпионат Казахстана по триатлону пройдет в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - С 17 по 18 июля в Костанае пройдёт Открытый чемпионат Республики Казахстан по триатлону среди атлетов категорий Elite и U23. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.

Профессиональные атлеты старше 18 лет из различных регионов страны выступят в первый день соревнований. Атлеты будут состязаться на стандартной дистанции: 1500 метров плавание, 40 километров велогонка, 10 километров бег.

Во второй день состоится ІV этап Кубка TEMIRADAM по триатлону среди атлетов категорий PRO и Age Grouр.