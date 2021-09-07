Чемпионат Казахстана по теннису в Нур-Султане: кто примет участие в турнире

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 13 сентября в теннисном центре «Даулет» Нур-Султана стартует чемпионат страны среди мужчин и женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

Всего более 100 спортсменов из разных регионов Казахстана подали заявки на участие. Особенностью нынешнего чемпионата стало то, что в нем примут участие сильнейшие теннисисты республики, включая: Дмитрия Попко, Тимофея Скатова, Дениса Евсеева, Бейбита Жукаева, Григория Ломакина, Достанбека Ташбулатова, Тимура Хабибулина, Гозаль Айнитдинову, Жибек Куламбаеву, Екатерину Дмитриченко, Софью Чурсину, Татьяну Николенко, Аружан Сагандыкову и многих других.

Победители в личном разряде — как у мужчин, так и у женщин — получат wild card на участие в основной сетке турниров Astana Open ATP 250/WTA 250 и грант на поездки в размере 7000 долларов США. Финалисты получат грант на сумму 5000 долларов США и wild card в квалификацию вышеуказанных престижных турниров, а спортсмены, занявшие третье место, 3000 долларов США и возможность сыграть в квалификации Astana Open.

Чемпионат РК будет идти до 17 сентября. На этот день запланированы финалы. Соревнования будут проходить без зрителей и с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.