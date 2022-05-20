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20 Мая 2022 22:11
Чемпионат Казахстана по спортивной гимнастике пройдет в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматы примет чемпионат Казахстана по спортивной гимнастике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
Чемпионат пройдёт на базе специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва №9 с 23 по 28 мая.
По итогам республиканского первенства сильнейшие гимнасты с разных областей страны будут отобраны для участия в чемпионате Азии, который будет проходить в Дохе (Катар) с 12 по 19 июня.
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