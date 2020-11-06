Чемпионат Казахстана по спортивному скалолазанию стартовал в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы стартовал чемпионат Казахстана по спортивному скалолазанию. Первые медали были разыграны в дисциплине «скорость», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz

Мужчины:

1. Бекнур Алтынбеков (Шымкент)

2. Амир Маймуратов (Нур-Султан)

3. Роман Костюков (Алматы)

Женщины:

1. Асель Марленова (Нур-Султан)

2. Тамара Олжабекова (Шымкент)

3. Оксана Монакова (Алматы)