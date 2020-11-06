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Чемпионат Казахстана по спортивному скалолазанию стартовал в Алматы
6 Ноября 2020 00:47
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы стартовал чемпионат Казахстана по спортивному скалолазанию. Первые медали были разыграны в дисциплине «скорость», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz
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Мужчины:
1. Бекнур Алтынбеков (Шымкент)
2. Амир Маймуратов (Нур-Султан)
3. Роман Костюков (Алматы)
Женщины:
1. Асель Марленова (Нур-Султан)
2. Тамара Олжабекова (Шымкент)
3. Оксана Монакова (Алматы)
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