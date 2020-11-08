Чемпионат Казахстана по скалолазанию: Шымкент победил в командном зачёте
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы завершился чемпионат Казахстана по спортивному скалолазанию. В командном зачёте победил Шымкент, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.
Последние медали были разыграны в многоборье и в категории «трудность». У женщин в лазании на трудность не было равных Тамаре Улжабаевой.
Втрое место осталось за Викторией Адаменко. Третье место у Маргариты Агамбаевой.
В мужских соревнованиях золотую медаль завоевал Денис Жендинский. Серебряная медаль у Артема Девятерикова. Алексей Панфилов стал третьим.
В многоборье у мужчин первенствовал Девятериков. Следом финишировал Алексей Панфилов. Бронзовая медаль в активе Алексея Молчанова.
Лучшей среди женщин стала Тамара Улжабаева. Серебряная медаль на счету Асель Марленовой. Третье место у Маргариты Агамбаевой.
В командном зачёте победил Шымкент. Второе место у Алматы. Караганда - третья.
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