Чемпионат Казахстана по скалолазанию: определились победители в боулдеринге

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – На чемпионате Казахстана по спортивному скалолазанию определились победители в боулдеринге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

В Алматы продолжается чемпионат Казахстана по спортивному скалолазанию. Были определены победители в боулдеринге.

У мужчин победу праздновал шымкентец Алексей Панфилов. Вторым финишировал Павел Грязнов (Алматы). Замкнул тройку лучших Артем Девятериков (Алматы).

В женских соревнованиях не было равных Тамаре Улжабаевой (Шымкент). Асель Марленова (Нур-Султан) завоевала «серебро». На третью строчку поднялась Маргарита Агамбаева (Алматинская область).