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Чемпионат Казахстана по скалолазанию: определились победители в боулдеринге
7 Ноября 2020 15:18
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – На чемпионате Казахстана по спортивному скалолазанию определились победители в боулдеринге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.
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В Алматы продолжается чемпионат Казахстана по спортивному скалолазанию. Были определены победители в боулдеринге.
У мужчин победу праздновал шымкентец Алексей Панфилов. Вторым финишировал Павел Грязнов (Алматы). Замкнул тройку лучших Артем Девятериков (Алматы).
В женских соревнованиях не было равных Тамаре Улжабаевой (Шымкент). Асель Марленова (Нур-Султан) завоевала «серебро». На третью строчку поднялась Маргарита Агамбаева (Алматинская область).
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