Чемпионат Казахстана по шахматам: названы имена победителей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 19 по 30 марта 2022 года в горнолыжном курорте «Ak Bulak» Алматинской области успешно прошел чемпионат Республики Казахстан 2022 года по стандартным (классическим), быстрым (рапид) и молниеносным (блиц) шахматам среди юношей и девушек в возрастных категориях до 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской Федерации шахмат.

Как отметили в Федерации, цель данного чемпионата - повышение интереса молодежи к спорту и пропаганда здорового образа жизни. В соревнованиях, которые длились десять дней, приняли участие около 600 юных шахматистов со всех регионов страны.

На церемонии награждения приняли участие заместитель руководителя управления спорта Алматинской области Алмат Ушкемпиров, президент Федерации шахмат Алматинской области Саят Егенбердиев и международный гроссмейстер Жансая Абдумалик.

Итоговые результаты соревнования по классике:

В группе мальчиков до 6 лет:

1 место - Абай Алиулы (г. Алматы)

2 место – Сатжан Бугубаев (г. Нур-Султан)

3 место – Ризат Улан (г. Алматы)

В группе девочек до 6 лет:

1 место – Амира Шоманова (г. Нур-Султан)

2 место – Ева Сопина (г. Алматы)

3 место – Аяулым Жумаликызы (г. Шымкент)

В группе мальчиков до 8 лет:

1 место - Алимжан Жауынбай (г. Нур-Султан)

2 место – Карим Айтжан (г. Нур-Султан)

3 место – Рауан Бахыт (г. Нур-Султан)

В группе девочек до 8 лет:

1 место – Алия Жумамбаева (Павлодарская область)

2 место – Жансая Шолпанбек (Алматинская область)

3 место – Малика Зиядин (г. Алматы)

В группе мальчиков до 10 лет:

1 место – Алишер Абдсаттар (Алматинская область)

2 место – Тимур Душатов (г. Алматы)

3 место – Дармен Даурен (г. Нур-Султан)

В группе девочек до 10 лет:

1 место – Акерке Молдагали (г. Костанай)

2 место – Далия Диаскызы (г. Алматы)

3 место – Альбина Каирбекова (Карагандинская область)

В группе мальчиков до 12 лет:

1 место – Эдгар Мамедов (г. Актау)

2 место – Динмухаммед Тулендинов (г. Алматы)

3 место – Едиль Кабылбек (г. Алматы)

В группе девочек до 12 лет:

1 место – Елназ Калиахмет (Алматинская область)

2 место – Асия Асылхан (Туркестанская область)

3 место – Малика Джаппарбекова (г. Нур-Султан)

В группе юношей до 14 лет:

1 место – Имангали Ахилбай (Алматинская область)

2 место – Алан Петухов (г. Актобе)

3 место – Султанбейбарыс Думанулы (ВКО)

В группе девушек до 14 лет:

1 место – Зарина Нургалиева (Атырауская область)

2 место – Адия Шайкенова (Акмолинская область)

3 место – Ясмина Алеманова (г. Нур-Султан)

В группе юношей до 16 лет:

1 место - Ильяс Сабитов (г. Алматы)

2 место - Владислав Малыгин (Павлодарская область)

3 место - Тимур Кенбеилов (Карагандинская область)

В группе девушек до 16 лет:

1 место - Алуа Нурманова (Алматинская область)

2 место – Аяулым Калдарова (г.Шымкент)

3 место – Амина Каирбекова (г.Нур-Султан)

В группе юношей до 18 лет:

1 место – Казыбек Ногербек (г. Нур-Султан)

2 место - Бекарыс Турсунали (Алматинская область)

3 место – Абзал Амирали (Атырауская область)

В группе девушек до 18 лет:

1 место – Лия Курмангали (г. Алматы)

2 место – Зейнеп Султанбек (г. Шымкент)

3 место – Назерке Нургали (г. Кызылорда)

Результаты по классическим шахматам можно увидеть по этой ссылке.

Результаты по быстрым шахматам (рапид) смотрите здесь.

Результаты по молниеносным шахматам (блиц) - по ссылке.

Лучший результат среди регионов:

1 место – Алматинская область

2 место - г. Алматы

3 место - г. Нур-Султан

Победители и призеры соревнования были награждены медалями, дипломами и поощрены денежными призами. Помимо этого, Чемпионы Республики Казахстан в возрастных категориях до «8», «10», «12», «14», «16» и «18» лет по классическим шахматам получают право на участие в чемпионате мира среди юношей и девушек по классическим шахматам 2022 года.

Также, серебряные призеры чемпионата Республики Казахстан в возрастных категориях до «8», «10», «12», «14», «16» и «18» лет по классическим шахматам примут участие в чемпионате Азии среди юношей и девушек по классическим шахматам 2022 года.

Организаторами чемпионата РК 2022 года выступили Казахстанская Федерация шахмат, Федерация шахмат Алматинской области и детско-юношеский шахматный клуб «SHATRANJ», при поддержке Министерства культуры и спорта Республики Казахстан и Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

Казахстанская Федерация шахмат поздравляет победителей и призеров Чемпионата и желает достижения высоких результатов и дальнейших успехов.