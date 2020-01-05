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Чемпионат Казахстана по шахматам до 18 лет пройдет в Алматы

5 Января 2020 08:50
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Чемпионат Казахстана по шахматам до 18 лет пройдет в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С 5 по 18 января 2020 года в Алматы пройдет чемпионат Республики Казахстан среди юношей и девушек до 18 лет по классическим шахматам, рапиду и блицу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанскую федерацию шахмат.

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Соревнование проводится по швейцарской системе в 9 туров.

Чемпионы Республики Казахстан в возрастных категориях 8, 10, 12, 14, 16 и 18 лет по классическим шахматам получают право на участие в чемпионате мира среди юношей и девушек по классическим шахматам 2020 года.

Серебряные призеры чемпионата Республики Казахстан в возрастных категориях 8, 10, 12, 14, 16 и 18 лет по классическим шахматам получают право на участие в чемпионате Азии среди юношей и девушек по классическим шахматам 2020 года.

Победители и призеры соревнования (исключая категорию «2014 г. р. и моложе») награждаются медалями, дипломами и денежными призами.

Победители в категории 2014 г. и моложе награждаются медалями и дипломами.

Официальный общий призовой фонд турнира составляет 2 000 000 тенге.


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Ключевые слова: Алматы, Спорт,
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