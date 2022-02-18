Чемпионат Казахстана по пожарно-спасательному спорту пройдет в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - С 23 по 25 февраля 2022 года в городе Усть-Каменогорске Восточно-Казахстанской области пройдет Чемпионат Казахстана по пожарно-спасательному спорту, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО .

В нем примут участие 19 команд со всей республики. Участники будут состязаться в дисциплинах: стометровка с препятствиями и подъем по штурмовой лестнице в окно 4 этажа учебной башни. Соревнуются мужские, женские и юношеские команды.

Пожарно-спасательный спорт является прикладным видом спорта, который повышает боевую готовность огнеборцев и применяется в практике тушения пожаров.

Лестница весит 8,5 килограммов, ее длина 4 метра. За доли секунд спортсмены забираются на 4-ый этаж учебной башни, поэтому им нужно обладать скоростью, силой и гибкостью, чтобы показать лучший результат. Один из самых показательных результатов был зарегистрирован на Чемпионате мира, проходившем летом 2021 года в городе Караганде. Спортсмен Николай Буторин забрался с лестницей в окно учебной башни за 13, 3 секунды.

Немногие регионы Казахстана могут похвастаться наличием такого учебно-тренировочного комплекса. В областном центре спортивный манеж появился у одних из первых. Теперь здесь регулярно проходят соревнования областного и республиканского значения. Создаются все условия для того, чтобы спортсмены показали хорошие результаты и чемпионат прошел на высшем уровне.

Отмечается, что чемпионат в Усть-Каменогорске откроет министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан - Юрий Ильин.



