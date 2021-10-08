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    21:09, 07 Октябрь 2021 | GMT +6

    Чемпионат Казахстана по плаванию стартовал в Актобе

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актобе проходит чемпионат Казахстана по плаванию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    В турнире принимают участие 242 спортсмена, представляющих 20 команд. В женских соревнованиях выступят 86 спортсменок, а в мужских - 156.

    Программа:

    Вольный стиль: 50, 100, 200 метров;

    Баттерфляй: 50, 100, 200 метров;

    На спине: 50, 100, 200 метров;

    Брасс: 50, 100, 200 метров;

    Комплексное плавание: 200, 400 метров.

    Отметим, что чемпионат Казахстана по плаванию продлится до 8 октября.

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