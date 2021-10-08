21:09, 07 Октябрь 2021 | GMT +6
Чемпионат Казахстана по плаванию стартовал в Актобе
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актобе проходит чемпионат Казахстана по плаванию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
В турнире принимают участие 242 спортсмена, представляющих 20 команд. В женских соревнованиях выступят 86 спортсменок, а в мужских - 156.
Программа:
Вольный стиль: 50, 100, 200 метров;
Баттерфляй: 50, 100, 200 метров;
На спине: 50, 100, 200 метров;
Брасс: 50, 100, 200 метров;
Комплексное плавание: 200, 400 метров.
Отметим, что чемпионат Казахстана по плаванию продлится до 8 октября.