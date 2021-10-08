Чемпионат Казахстана по плаванию стартовал в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актобе проходит чемпионат Казахстана по плаванию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

В турнире принимают участие 242 спортсмена, представляющих 20 команд. В женских соревнованиях выступят 86 спортсменок, а в мужских - 156.

Программа:

Вольный стиль: 50, 100, 200 метров;

Баттерфляй: 50, 100, 200 метров;

На спине: 50, 100, 200 метров;

Брасс: 50, 100, 200 метров;

Комплексное плавание: 200, 400 метров.

Отметим, что чемпионат Казахстана по плаванию продлится до 8 октября.