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    17:23, 08 Октябрь 2021 | GMT +6

    Чемпионат Казахстана по парапауэрлифтингу проходит в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Чемпионат страны по пауэрлифтингу и парапауэрлифтингу проходит в столице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

    Турнир, приуроченный ко Дню инвалидов и 30-летию Независимости Казахстана, проходит в Паралимпийском Тренировочном Центре. Цель мероприятия – распространение паралимпийских ценностей и популяризация данного вида спорта среди посетителей Паралимпийского тренировочного центра. Популяризация здорового образа жизни и развитие паралимпийских видов спорта среди людей с особыми физическими потребностями. Проведение республиканских и международных чемпионатов, для комплектации сборной страны.

    «С 7 по 9 октября у нас проходит чемпионат Казахстана по пауэрлифтингу и парапауэрлифтингу среди молодежи. Чемпионы и призеры турнира будут отобраны в национальную сборную 2022 года. Они смогут представлять Казахстан на международных стартах. В нашем турнире принимают участие 65 человек из 9 регионов нашей страны», - рассказал начальник команды НПК по пауэрлифтингу Улан Ануар.

    Стоит отметить, что пара пауэрлифтинг – это тот самый вид спорта, где наша страна завоевала золотую медаль на Паралимпийских играх в Токио 2021. Государственный гимн под куполом спортивного комплекса в японской столице прозвучал благодаря пауэрлифтеру Давиду Дегтяреву. 25-летний парень из Акмолинской области выиграл золото Паралимпийских игр.

    Парапауэрлифтингом могут заниматься спортсмены с ампутацией ноги, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, а также зрения.

    Парапауэрлифтер Алина Солодухина в первый соревновательный день турнира подняла 81 кг, тогда как сама весит 45 кг.

    «Мы все - штатные спортсмены Национального паралимпийского комитета. Здесь, в ПТЦ, у нас проходят учебно-тренировочные сборы, различные мероприятия, по сути, это наше рабочее место», - сказала спортсменка.

    Стоит отметить, что на открытии мероприятия выступали посетители ПТЦ - команда по парачерлидингу. Волонтерам, которые помогают в работе с посетителями ПТЦ, вручили грамоты. Стоит отметить, что и сами волонтеры - люди с особыми физическими потребностями.



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