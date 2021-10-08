Чемпионат Казахстана по парапауэрлифтингу проходит в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Чемпионат страны по пауэрлифтингу и парапауэрлифтингу проходит в столице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

Турнир, приуроченный ко Дню инвалидов и 30-летию Независимости Казахстана, проходит в Паралимпийском Тренировочном Центре. Цель мероприятия – распространение паралимпийских ценностей и популяризация данного вида спорта среди посетителей Паралимпийского тренировочного центра. Популяризация здорового образа жизни и развитие паралимпийских видов спорта среди людей с особыми физическими потребностями. Проведение республиканских и международных чемпионатов, для комплектации сборной страны.

«С 7 по 9 октября у нас проходит чемпионат Казахстана по пауэрлифтингу и парапауэрлифтингу среди молодежи. Чемпионы и призеры турнира будут отобраны в национальную сборную 2022 года. Они смогут представлять Казахстан на международных стартах. В нашем турнире принимают участие 65 человек из 9 регионов нашей страны», - рассказал начальник команды НПК по пауэрлифтингу Улан Ануар.

Стоит отметить, что пара пауэрлифтинг – это тот самый вид спорта, где наша страна завоевала золотую медаль на Паралимпийских играх в Токио 2021. Государственный гимн под куполом спортивного комплекса в японской столице прозвучал благодаря пауэрлифтеру Давиду Дегтяреву. 25-летний парень из Акмолинской области выиграл золото Паралимпийских игр.

Парапауэрлифтингом могут заниматься спортсмены с ампутацией ноги, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, а также зрения.

Парапауэрлифтер Алина Солодухина в первый соревновательный день турнира подняла 81 кг, тогда как сама весит 45 кг.

«Мы все - штатные спортсмены Национального паралимпийского комитета. Здесь, в ПТЦ, у нас проходят учебно-тренировочные сборы, различные мероприятия, по сути, это наше рабочее место», - сказала спортсменка.

Стоит отметить, что на открытии мероприятия выступали посетители ПТЦ - команда по парачерлидингу. Волонтерам, которые помогают в работе с посетителями ПТЦ, вручили грамоты. Стоит отметить, что и сами волонтеры - люди с особыми физическими потребностями.