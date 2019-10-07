Чемпионат Казахстана по настольному теннису среди молодёжи пройдет в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Уральске пройдёт лично-командный чемпионат Казахстана по настольному теннису среди молодёжи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на НОК РК.

На турнире выступят многие лидеры страны в этой возрастной категории. За медали будут биться Зауреш Акашева (Карагандинская область), Сарвиноз Миркадирова (Шымкент), Анель Бахыт (Алматы), Ангелина Романовская (Павлодарская область), Бакдаулет Акимали (Шымкент), Сагантай Курмамбаев (Восточно-Казахстанская область), Ирисбек Артукметов (Шымкент), Алина Борисюк (Костанайская область), Алан Курмангалиев (Карагандинская область), Малика Илхамжанова (Шымкент), Александра Смирнова (Карагандинская область), Бейбол Сагын (Актюбинская область), хозяева чемпионата Дастан и Айдос Кенжигуловы, Санжар Жубанов, Алсу Сапарова и другие.

Соревнования продлятся с 8 по 13 октября.