Чемпионат Казахстана по настольному теннису среди молодёжи пройдет в Уральске
УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Уральске пройдёт лично-командный чемпионат Казахстана по настольному теннису среди молодёжи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на НОК РК.
На турнире выступят многие лидеры страны в этой возрастной категории. За медали будут биться Зауреш Акашева (Карагандинская область), Сарвиноз Миркадирова (Шымкент), Анель Бахыт (Алматы), Ангелина Романовская (Павлодарская область), Бакдаулет Акимали (Шымкент), Сагантай Курмамбаев (Восточно-Казахстанская область), Ирисбек Артукметов (Шымкент), Алина Борисюк (Костанайская область), Алан Курмангалиев (Карагандинская область), Малика Илхамжанова (Шымкент), Александра Смирнова (Карагандинская область), Бейбол Сагын (Актюбинская область), хозяева чемпионата Дастан и Айдос Кенжигуловы, Санжар Жубанов, Алсу Сапарова и другие.
Соревнования продлятся с 8 по 13 октября.
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