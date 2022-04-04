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    14:52, 04 Апрель 2022 | GMT +6

    Чемпионат Казахстана по настольному теннису примет Павлодар

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 5 по 10 апреля в павлодарском Центре настольного тенниса «Jenimpaz» («Победитель») состоится чемпионат Казахстана по настольному теннису, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, области республики делегируют своих спортсменов на главный старт сезона 2022.

    Кирилл Герасименко, Сарвиноз Миркадирова, Алан Курмангалиев, Анастасия Лаврова, Айдос Кенжигулов, Зауреш Акашева, Ирисбек Артукметов, Анель Бахыт, Искандер Харки и другие теннисисты сразятся за медали в командном, в личном, в парном, в смешанном разрядах.


    Фото: olympic.kz



    Теги:
    Спорт Регионы Казахстана Общество Теннис Павлодарская область
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