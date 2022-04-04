Чемпионат Казахстана по настольному теннису примет Павлодар

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 5 по 10 апреля в павлодарском Центре настольного тенниса «Jenimpaz» («Победитель») состоится чемпионат Казахстана по настольному теннису, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, области республики делегируют своих спортсменов на главный старт сезона 2022.

Кирилл Герасименко, Сарвиноз Миркадирова, Алан Курмангалиев, Анастасия Лаврова, Айдос Кенжигулов, Зауреш Акашева, Ирисбек Артукметов, Анель Бахыт, Искандер Харки и другие теннисисты сразятся за медали в командном, в личном, в парном, в смешанном разрядах.

Фото: olympic.kz







