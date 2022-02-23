Чемпионат Казахстана по лыжным гонкам начался в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области стартовал чемпионат РК по лыжным гонкам среди юношей и девушек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Проведение первенства стало возможным благодаря открытию в Актобе лыжероллерной трассы.

«Проект был реализован в рамках «Дорожной карты занятости». Это третий подобный объект по республике. Всего построено 6 трасс, общей протяженностью 11,5 км», - сказал руководитель управления физической культуры и спорта Евгений Гончаров.

Чемпионат собрал более 300 участников из городов Нур-Султан и Алматы, Костанайской, Павлодорской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Алматинской, Западно-Казахстанской и других областей. Актюбинская область представлена 20 спортсменами.

Участники чемпионата успели по достоинству оценить новый спортивный объект. Высокую оценку трассе дали и представители Национального олимпийского комитета, осмотревшие её накануне соревнований.

«Прекрасная база и интересная трасса. Это очень хорошо для лыжников, потому что разные трассы, разные рельефы — это всегда здорово способствует оттачиванию спортивного мастерства», - отметил главный судья Олег Коломеец.

Спортивная база оснащена необходимым оборудованием.

«Комфортные условия для спортсменов созданы, все очень довольны. Исключены ошибки, обусловленные человеческим фактором. К примеру, время старта и финиша считывает электроника, по чипам, которые прикреплены к каждому спортсмену», - сообщил директор областной детско-юношеской спортивной школы по зимним видам спорта Аймаганбет Турганбай.

Открытие чемпионата посетил и аким области Ондасын Уразалин, который пожелал спортсменам удачи и отличных результатов.

«В соответствии с поручением Главы государства сегодня по всей стране принимаются меры по развитию массового спорта. Большое внимание уделяется укреплению материально-технической базы. В нашем регионе также создаются условия для популяризации и развития спорта, с особым вниманием к зимним видам спорта. Благодаря этому наши дети получили возможность заниматься хоккеем и фигурным катанием. В прошлом году в эксплуатацию ввели лыжероллерную трассу. В результате сегодня впервые в регионе проходит Чемпионат по лыжным гонкам. Поздравляю всю спортивную общественность с данным событием. Работа по развитию спорта и спортивной базы будет продолжена», - подчеркнул Ондасын Уразалин.

Чемпионат продлится до 28 февраля.