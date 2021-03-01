Чемпионат Казахстана по қазақ күресі прошел в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столичном Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова прошел чемпионат Республики Казахстан по қазақ күресі среди юношей 2006-2007 годов рождения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

В мероприятии, посвященном 30-летию Независимости Республики Казахстан, приняли участие 180 спортсменов со всех регионов страны.

В трехдневных соревнованиях борцы из 14 областей, а также городов Алматы и Нур-Султан сразятся в следующих весовых категориях: 38, 42, 46, 50, 55, 60, 65, 70, 75, +75 кг.

В торжественной церемонии открытия чемпионата приняли участие председатель Комитета по делам спорта и физической культуры РК Серик Сапиев, заместитель акима города Нур-Султана Бахтияр Макен и обладатель ордена «Құрмет», заслуженный мастер спорта РК, мастер спорта международного класса по қазақ күресі Айбек Нугумаров.

Бахтияр Макен пожелал участникам соревнований удачи. Также наградил победителей и призеров чемпионата в весовых категориях 50, 55, 60, 65 кг.

«Добро пожаловать на традиционный чемпионат по қазақ күресі, посвященный 30-летию Независимости Республики Казахстан. Казахская борьба - это традиционный вид спорта, переданный нашими предками. Первый Президент страны - Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев отметил, что мы должны приложить все усилия для того, чтобы поднять национальные виды спорта, в том числе казахскую борьбу, до уровня Олимпийских игр.

Президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев поставил большую цель: показать на высоком достойном уровне казахские национальные виды спорта. Поэтому задача каждого из нас - внести свой вклад в развитие казахского спорта. Желаю удачи молодым спортсменам в сегодняшних соревнованиях, вы являетесь примером для нашего младшего поколения», - отметил Б.Макен.

Главный судья соревнований Болат Акжигитов рассказал, что в связи с карантином и действующими ограничительными мерами от каждого региона отобрали по одному спортсмену в своем весе.

«Путевку на чемпионат получил только один спортсмен из каждой области. Чемпионат проводится с соблюдением всех санитарных норм и правил безопасности. Судьями состязаний выступили 20 лучших приглашенных арбитров, прошедших рейтинг. У всех борцов хороший уровень подготовки, все на одном уровне», - сказал Болат Акжигитов.

«Готовились к соревнованиям в режиме карантина. Из-за этого были трудности. Но все спортсмены, которые сегодня приехали на соревнования, были сильны. Сегодня я стал победителем и занял первое место. В финале одержал победу над борцом Жамбылской области и победил его с явным преимуществом», - рассказал палуан Кызылординской области Шейхрахман Бауыржанулы.

Организаторами чемпионата выступили управление физической культуры и спорта города Нур-Султан и Ассоциация «Qazaq kuresi».