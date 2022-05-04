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Чемпионат Казахстана по художественной гимнастике стартовал в столице
4 Мая 2022 19:49

Чемпионат Казахстана по художественной гимнастике стартовал в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В cтоличном Дворце Независимости проходит чемпионат Республики Казахстан по художественной гимнастике. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

«В Центре художественной гимнастики – Дворце Независимости проходит чемпионат страны. С 3 по 7 мая будут организованы два чемпионата Казахстана среди мастеров спорта, а с 8 по 12 мая - кандидаты в мастера спорта и 1-й разряд. В нем примут участие более 500 спортсменов. Также отдельно выступят сборные команды со всех регионов страны. Поэтому я надеюсь, что соревнования будут очень зрелищными», - сказал руководитель КГУ «ДЮСШ №1» акимата Нур-Султана Абылкаир Сайранбек.

Свои выступления представили талантливые девушки из разных регионов страны.

«Это самое большой соревнование в Казахстане. Мы обращаем внимание на всех спортсменов, в том числе и на команды, потому что сейчас ведем подготовку к чемпионату Азии», - сообщила президент Федерации гимнастики Казахстана Алия Юсупова.


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