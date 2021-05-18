Чемпионат Казахстана по художественной гимнастике проходит в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте дан старт чемпионату Казахстана по художественной гимнастике. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Соревнования пройдут среди воспитанников спортивных школ-интернатов и клубов, детско-юношеских спортивных школ и специализированных школ олимпийского резерва для детей и юношей. В заявке на участие в республиканском турнире значатся 52 команды из всех регионов страны: 250 участников будут соревноваться в индивидуальных зачетах, а 61 команда во всех категориях будет бороться за медали в групповых соревнованиях. ЧРК продлится до 21 мая. Он проводится без зрителей, с соблюдением всех санитарных норм.

