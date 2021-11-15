Чемпионат Казахстана по боксу пройдет в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Чемпионат Казахстана по боксу среди мужчин и женщин в 2021 году пройдет в Уральске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Женские соревнования состоятся в период с 7 по 12 декабря.

Мужчины будут разыгрывать медали с 14 по 24 декабря.