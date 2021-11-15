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Чемпионат Казахстана по боксу пройдет в Уральске

15 Ноября 2021 21:00
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Чемпионат Казахстана по боксу пройдет в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Чемпионат Казахстана по боксу среди мужчин и женщин в 2021 году пройдет в Уральске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

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Женские соревнования состоятся в период с 7 по 12 декабря.

Мужчины будут разыгрывать медали с 14 по 24 декабря.


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#Западно-Казахстанская область   #ССТГ    #Бокс  
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