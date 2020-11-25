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Чемпионат Казахстана по боксу: первый нокаут и град нокдаунов

Редактор:  
Гульмира Байзакова
25 Ноября 2020, 19:41
Чемпионат Казахстана по боксу: первый нокаут и град нокдаунов

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В утренней сессии чемпионата страны по боксу 25 ноября у женщин определены полуфиналистки в весе до 69 килограммов – призёр Олимпиады, алматинка Дарига Шакимова и карагандинка Жасмин Кизатова, чемпионка мира из Нур-Султана Валентина Хальзова и Балжан Аскар из Жамбылской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанскую федерацию бокса.

В четвертьфиналы в весе до 52 и 57 килограммов не без усилий, но бесспорно пробились молодые боксёры, которые до этого блистали в молодёжке – Махмуд Сабырхан, трижды чемпион Азии среди молодёжи, представитель команды Шымкента и Сакен Бибосынов из Туркестанской области, бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года, выигравший путёвку в Токио. Досрочной победой завершил бой также обладатель олимпийской лицензии павлодарец Серик Темиржанов.

Прошёл в следующий круг еще один олимпийский лицензиат, фаворит чемпионата в весе до 63 килограммов Закир Сафиуллин.

25-летний боксёр из Туркестанской области, чемпион страны 2017 года Бекдаулет Ибрагимов пропустил один предварительный поединок и вышел на ринг чемпионата Казахстана-2020 в одной восьмой против алматинца Айтжана Аширхана. Однако оба спортсмена пробыли в ринге лишь несколько секунд – у 19-летнего Аширхана, чемпиона страны среди молодёжи, открылась рана на лице – рассечение, полученное в предыдущем поединке. Соперником Ибрагимова в одной четвёртой будет алматинец Дильмурат Мижитов. Мижитов также завершил предварительный бой досрочно – его соперник получил два нокдауна.

Финалист чемпионатов мира, обладатель олимпийской лицензии Токио Абильхан Аманкул в весе до 75 килограммов продолжил серию досрочных побед – его сопернику, карагандинцу Ерсултану Советову уже в первом раунде отсчитали два нокдауна. После второго рефери остановил поединок. Следующим визави Абильхана будет Бекзат Сабыр – 21-летний боксёр из Туркестанской области весьма эффектно расчистил себе дорогу в четвертьфинал. В первом раунде Сабыр тяжёлым ударом отправил соперника, Аманжола Абдихана в нокаут – первый нокаут на этом чемпионате. Навстречу Аманкулу и Сабыру по турнирной сетке также продвинулся вице-чемпион Азии, боксёр с 15-летним опытом Ерик Альжанов.

26 ноября, в четвёртый день чемпионата страны по боксу женщины разыграют право выйти в полуфинал: выступят призёр чемпионата мира Айжан Ходжабекова, чемпионка мира Дина Жоламан. У мужчин – поединки за выход в одну четвёртую, где ожидаются бои Аблайхана Жусупова, Ильяса Сулейменова, Асланбека Шымбергенова, Айбека и Нурбека Оралбаев и других техничных боксёров.

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Фото: Сергей Штрак
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