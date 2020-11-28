Чемпионат Казахстана по боксу: названы финалисты

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - 28 ноября на ринге в Шымкенте определились бронзовые призёры чемпионата станы по боксу, а также те, кто проведёт последний, решающий бой за золотую медаль, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации бокса.

Особенно жёсткая борьба развернулась у женщин в олимпийских весовых категориях – пока у Казахстана есть только одна женская олимпийская лицензия, её в весе до 75 килограммов взяла Надежда Рябец; ещё четыре веса – до 51, 57, 60 и 69 килограммов – «вакантны» и розыгрыш путёвок только предстоит, так что девушки сражались не только за первенство страны, но и за перспективу поехать в Токио.

Первый полуфинальный поединок у женщин прошёл в олимпийском весе до 51 килограмма между представительницами команды Шымкента Жайной Шекербековой и Ангелиной Лукас. Титулованная Шекербекова, чемпионка Азии, призёр чемпионатов мира не устояла перед напором Ангелины и получит бронзу. Лукас в финале встретится с двукратной чемпионкой мира Назым Кызайбай – Назым выиграла полуфинал у Жансаи Абдраимовой.

Костанайская спортсменка Владислава Кухта в полуфинале весовой категории до 57 килограммов победила опытную Санию Султанкызы, чемпионку страны, чемпионку Кубка Президента из Нур-Султана.

Римма Волосенко, воспитанница столичных тренеров одолела единственную представительницу Актюбинской области в полуфинале Айдану Забынбекову 5:0. В финале категории до 60 килограммов Римма встретится с акмолинкой Кариной Ибрагимовой.

Призёр Олимпиады алматинка Дарига Шакимова в полуфинале выиграла бой у 18-летней карагандинки Жасмин Кизатовой. К чести юной спортсменки она достойно выглядела в бою и оказывала активный отпор участнице Игр в Рио. В финале Дарига выйдет против 23-летней чемпионки мира из Нур-Султана и подруги по сборной команде Валентины Хальзовой.

Призёр лондонской Олимпиады в весе до 75 килограммов Марина Вольнова досрочно завершила первый бой на чемпионате страны 2020 года - рефери остановил поединок с алматинкой Асем Султановой в первом раунде, поскольку преимущество Марины и её высокий класс были слишком явными. Следующий бой 31-летняя Вольнова проведёт с обладательницей путёвки в Токио 20-летней костанайской спортсменкой Надеждой Рябец, которая уже является чемпионкой мира среди молодёжи.

У мужчин в категории до 49 килограммов полуфинал выиграл Темиртас Жусупов - акмолинский спортсмен намерен завоевать уже своё шестое золото чемпионата страны.

В мужском весе до 60 килограммов выбыл фаворит - в полуфинале столичного боксёра Ильяса Сулейменова, чемпиона Азиатских игр и вице-чемпиона Азии вывел из дальнейшей борьбы 25-летний Бекнур Ожанов из Восточного Казахстана. Пару в финале Бекнуру составит Саматали Толтаев.

В весе до 52 килограммов в финал первенства страны вышли два фаворита, на которых делали ставки и болельщики, и тренеры - Сакен Бибосынов, обладатель путёвки на Олимпиаду в Токио и трёхкратный чемпион Азии среди молодёжи Махмуд Сабырхан. Бибосынов - действующий чемпион страны, и 19-летний амбициозный Сабырхан твёрдо намерен забрать себе этот титул.

34-летний Закир Сафиуллин, самый опытный боксёр национальной сборной в весе до 63 килограммов отказался от полуфинального боя. Накануне в четвертьфинале Закир получил сильное рассечение - бой был остановлен, противник дисквалифицирован за грязную игру, но и Сафиуллин с такой травмой бороться дальше неспособен. Закиру достанется бронза, а в финал чемпионата выходит акмолинец Ерсултан Булат - против него в борьбе за золото выйдет Ертуган Зейнуллинов из Алматинской области.

В борьбе за первое место на первенстве страны в самом популярном весе до 69 килограммов встретятся два сверхтехничных, опытных и бескопромиссных боксёра, карагандинец Аблайхан Жусупов и жамбылец Асланбек Шымбергенов.

Жусупов в одной второй без видимого напряжения победил сильного Куана Куатова, гордость Павлодарской команды. Аблайхан уже держит в кармане именной билет в Токио, для него это будут вторые Игры - его дебют, правда, без медалей, прошёл в Рио.

Что касается Шымбергенова, то у него также множество поклонников, которые именно считают лидером в этом весе. Асланбек несколько лет выступал в лиге WSB, где наработал великолепную технику, два раза становился чемпионом WSB, дважды становился чемпионом страны, завоевал серебро на Летних Азиатских играх - поистине это два великолепных соперника, которые покажут бокс самого высокого класса.

Визави жамбыльца Абильхана Аманкула в полуфинале категории до 75 килограммов Ермахан Жакпеков снялся с соревнований и довольствуется бронзой. Финальным соперником Абильхана на чемпионате страны будет Нурканат Райыс из Атырауской области. Аманкул - серебряный призёр чемпионата мира и Летних Азиатских игр уже дважды становился чемпионом Казахстана.

Два чемпиона мира сойдутся на ринге в финале чемпионата Казахстана в категории до 81 килограмма. 22-летний Бекзат Нурдаулет, заслуженный мастер спорта из Мангистау завоевал звание лучшего боксёра в элитном взрослом дивизионе на чемпионате мира в Екатеринбурге в 2019 году. Нурбек Оралбай, воспитанник столичного тренера Аскара Еркебаева, младше Бекзата всего на два года, он становился чемпионом мира среди молодёжи в 2018 году, затем перешёл во взрослую сборную и активно оспаривает первенство у лучших боксёров в своём весе.

Два представителя столичной команды в весе до 91 килограмма оставили позади старших соперников в полуфинале. 19-летний Сагындык Тогамбай, чемпион Азии среди молодёжи 2019 года на чемпионате Казахстана выиграл схватку с Абзалом Куттыбековым из Туркестанской области. Пару Сагындыку составит 20-летний Айбек Оралбай, чемпион юношеской Олимпиады - в полуфинале Айбек победил Нурлана Сабирова из Мангистау.

У супертяжей капитан национальной сборной кызылординец Камшибек Кункабаев выиграл поединок с алматинцем Дамиром Тойбаем. С капитаном за золото в финале будет бороться представитель команды Туркестанской области Нурлан Сапарбай. Бронзовые награды в этом весе получают Дамир Тойбай и Айболды Дауренулы из Мангистау.

В зачёте команд по числу медалистов лидирует Жамбылская область, как по числу наград у женщин, так и у мужчин.

Полуфиналисты чемпионата страны 2020 года (по областям и городам)

Женщины Мужчины Жамбылская область - 7 Нур-Султан – 6 Шымкент - 5 Акмолинская область – 4 Алматы – 4 Карагандинская область – 4 Костанайская область – 3 Кызылординская область – 2 Актюбинская область - 2 Северо-Казахстанская область – 1 Алматинская область – 1 Атырауская область - 1 Жамбылская область – 5 Павлодарская область – 5 Туркестанская область – 4 Нур-Султан – 4 Мангистауская область – 4 Акмолинская область – 3 Карагандинская область – 3 Алматинская область – 2 Алматы – 2 Шымкент - 2 Восточно-Казахстанская область – 2 Атырауская область – 2 Западно-Казахстанская область – 1 Кызылординская область – 1

Состав финалистов чемпионата Казахстана по боксу 2020 года

Женщины

48 килограммов

Алуа Балкибекова (Жамбылская область) – Арайлым Марат (Нур-Султан)

3 место - Роксана Гасымова (Жамбылская область), Жазира Уракбаева (Алматы)

51 килограмм

Ангелина Лукас (Шымкент) – Назым Кызайбай (Алматы)

3 место - Жайна Шекербекова (Шымкент), Жансая Абдраимова (Жамбылская область)

54 килограмма

Дина Жоламан (Акмолинская область) – Балауса Муздиман (Алматинская область)

3 место - Даметкен Келимбет (Кызылординская область), Айгерим Ошакбай (Жамбылская область)

57 килограммов

Владислава Кухта (Костанайская область) – Айжан Ходжабекова (Карагандинская область)

3 место - Назым Ищанова (Атырауская область), Сания Султанкызы (Нур-Султан)

60 килограммов

Карина Ибрагимова (Акмолинская область) – Римма Волосенко (Нур-Султан)

3 место - Адина Калдыбай (Жамбылская область), Айдана Забынбекова (Актюбинская область)

64 килограмма

Милана Сафронова (Карагандинская область) – Лаура Есенгельды (Шымкент)

3 место - Жанна Серикова (Костанайская область), Жансая Балтабекова (Акмолинская область)

69 килограммов

Дарига Шакимова (Алматы) – Валентина Хальзова (Нур-Султан)

3 место - Жасмин Кизатова (Карагандинская область), Балжан Аскар (Жамбылская область)

75 килограммов

Надежда Рябец (Костанайская область) – Марина Вольнова (Нур-Султан)

3 место - Арайлым Бегдильда (Жамбылская область), Асем Султанова (Алматы)

81 килограмм

Фариза Шолтай (Шымкент) – Виолетта Князева (Карагандинская область)

3 место - Эльдана Талипова (Алматы), Гульсая Ержан (Кызылординская область)

81+

Дина Исламбекова (Шымкент) – Ляззат Кунгейбаева (Нур-Султан)

3 место - Альбина Вахитова (Северо-Казахстанская область), Валерия Аксёнова (Акмолинская область)

Мужчины

49 килограммов

Темиртас Жусупов (Акмолинская область) – Даниял Сабит (Западно-Казахстанская область)

3 место - Ермек Мадиев (Жамбылская область), Бекзат Амангельдинов (Павлодарская область)

52 килограмма

Сакен Бибосынов (Туркестанская область) – Махмуд Сабырхан (Шымкент)

3 место - Дамир Абдикадир (Алматинская область), Олжас Байниязов (Атырауская область)

57 килограммов

Серик Темиржанов (Павлодарская область) – Оразбек Асылкулов (Акмолинская область)

3 место - Бейбарс Жексен (Жамбылская область), Талгат Сырымбетов (Карагандинская область)

60 килограммов

Саматали Толтаев (Мангистауская область) – Бекнур Ожанов (Восточно-Казахстанская область)

3 место - Василий Самчук (Карагандинская область), Ильяс Сулейменов (Нур-Султан)

63 килограмма

Ерсултан Булат (Акмолинская область) – Ертуган Зейнуллинов (Алматинская область)

3 место - Дильмурат Мижитов (Алматы), Закир Сафиуллин (Шымкент)

69 килограммов

Аблайхан Жусупов (Карагандинская область) – Асланбек Шымбергенов (Жамбылская область)

3 место - Куан Куатов (Павлодарская область), Аятулла Такижанов (Павлодарская область)

75 килограммов

Абильхан Аманкул (Жамбылская область) – Нурканат Райыс (Атырауская область)

3 место - Ермахан Жакпеков (Восточно-Казахстанская область), Аман Казангапов (Жамбылская область)

81 килограмм

Бекзат Нурдаулет (Мангистауская область) – Нурбек Оралбай (Нур-Султан)

3 место - Бекболат Абдикерим (Туркестанская область), Бауржан Байгоншеков (Павлодарская область)

91 килограмм

Айбек Оралбай (Нур-Султан) – Сагындык Тогамбай (Нур-Султан)

3 место - Нурлан Сабиров (Мангистау), Абзал Куттыбеков (Туркестанская область)

+91

Камшибек Кункабаев (Кызылординская область) – Нурлан Сапарбай (Туркестанская область)

3 место - Дамир Тойбай (Алматы), Айболды Дауренулы (Мангистауская область)

Фотографии - Сали Сабиров, пресс-служба НОК РК.