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Чемпионат Казахстана по биатлону проходит в Щучинске

23 Декабря 2022, 20:06
Чемпионат Казахстана по биатлону проходит в Щучинске

ЩУЧИНСК. КАЗИНФОРМ - В Щучинске был дан старт чемпионату Республики Казахстан по биатлону. В программе соревнований шесть дисциплин: индивидуальные гонки, спринты, суперспринты, эстафеты (1×1 и 2×2) и масс-старт. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Соревнования станут первым отборочным туром на чемпионат мира-2023, который состоится в Щучинске в марте. По результатам первенства страны определятся по пять претендентов в каждой группе (юниоры, юниорки, юноши, девушки).

Окончательный же состав казахстанской команды на ЧМ среди юношей и юниоров назовут в феврале.


Фото: olympic.kz


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