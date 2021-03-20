Чемпионат Казахстана по бадминтону пройдет в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Чемпионат Казахстана по бадминтону среди юношей пройдет в Уральске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Первенство страны запланировано на 23-28 марта. В соревнованиях примут участие более 70 спортсменов из Туркестанской, Карагандинской, Акмолинской, Костанайской, Западно-Казахстанской областей и Шымкента.

Чемпионат организован с учетом всех необходимых санитарно-эпидемиологических норм. Он пройдет без болельщиков. ⠀







