Чемпионат Европы по футзалу пройдет без зрителей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Предстоящий чемпионат Европы-2022 по футзалу в Нидерландах пройдет без присутствия зрителей на трибунах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на KazFootball.kz.

Такое решение было принято из-за высокого риска распространения омикрон-штамма коронавируса, в связи с повышенной заболеваемостью в Европе.

Напомним, турнир стартует уже 19 января и завершится 6 февраля (финал). Матчи пройдут в Амстердаме и Гронингене.

В групповом этапе примет участие Казахстан, попавший в группу B с Италией, Словенией и Финляндией.