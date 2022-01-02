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Чемпионат Европы по футзалу пройдет без зрителей

2 Января 2022 22:31
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Чемпионат Европы по футзалу пройдет без зрителей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Предстоящий чемпионат Европы-2022 по футзалу в Нидерландах пройдет без присутствия зрителей на трибунах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на KazFootball.kz.

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Такое решение было принято из-за высокого риска распространения омикрон-штамма коронавируса, в связи с повышенной заболеваемостью в Европе.

Напомним, турнир стартует уже 19 января и завершится 6 февраля (финал). Матчи пройдут в Амстердаме и Гронингене.

В групповом этапе примет участие Казахстан, попавший в группу B с Италией, Словенией и Финляндией.


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#Спорт   #Футзал  
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