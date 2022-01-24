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Чемпионат четырех континентов по фигурному катанию: Михаил Шайдоров стал пятым

24 Января 2022 12:28
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Чемпионат четырех континентов по фигурному катанию: Михаил Шайдоров стал пятым

ТАЛЛИНН. КАЗИНФОРМ - В Таллинне, Эстония, завершился чемпионат четырех континентов по фигурному катанию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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По итогам турнира казахстанец Михаил Шайдоров занял пятое место. В сумме он набрал 234,67 балла. Другой представитель команды Казахстана - Диас Джиренбаев - стал 13-м (192,92 балла).

Тройку лидеров составили Чха Чжун Хван (Южная Корея) - 273,22, Казуки Томоно (Япония) - 268,99, Као Миура (Япония) - 251,07.


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#Спорт   #Фигурное катание  
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