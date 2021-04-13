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    11:06, 13 Апрель 2021 | GMT +6

    Чемпионат Азии по видам борьбы стартовал в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Чемпионат Азии по видам борьбы начался в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Чемпионат Азии по борьбе - континентальный чемпионат по вольной, греко-римской, женской борьбе для спортсменов азиатских стран. Проводится с 1979 года. Соревнования среди женщин проходят с 1996 года.

    В 2019 году в Казахстане проводились Чемпионат Азии среди кадетов и Чемпионат Мира. В соревнованиях принимали участие лучшие спортсмены планеты. Соревнования в Казахстане были высоко оценены представителями Объединенного Мира Борьбы.

    Спортсмены будут соревноваться в весовой категории на квалификационном турнире по греко-римской борьбе: 60-67-77-87-97-130 кг, по вольной борьбе- 57-65-74-86-97-125 кг, по женской борьбе- 50-53-57-62-68-76 кг.

    Весовые категории на Чемпионате Азии по вольной борьбе: 57-61-65-70-74-79-86-92-97-125 кг, по греко-римской борьбе- 55-60-63-67-72-77-82-87-97-130 кг, по женской борьбе- 50-53-55-57-59-62-65-68-72-76 кг.

    Чемпионат пройдет с 13-го по 17 апреля в Дворце спорта имени Балуана Шолака.


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