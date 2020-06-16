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Чемпионат Азии по велоспорту на шоссе 2020 отменен
16 Июня 2020 02:33
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Чемпионат Азии по велоспорту на шоссе 2020 отменен. Об этом сообщила Азиатская конфедерация велоспорта (ACC), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт Федерации велоспорта Казахстана в Facebook.
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Данное решение принято в связи с пандемией COVID-19.
Изначально континентальное первенство было запланировано на 17-22 марта, а позднее перенесено на неопределенный срок. Чемпионат должен был пройти в Малайзии, городе Киберджайя.
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