Чемпионат Азии по велоспорту на шоссе 2020 отменен

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Чемпионат Азии по велоспорту на шоссе 2020 отменен. Об этом сообщила Азиатская конфедерация велоспорта (ACC), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт Федерации велоспорта Казахстана в Facebook.

Данное решение принято в связи с пандемией COVID-19.

Изначально континентальное первенство было запланировано на 17-22 марта, а позднее перенесено на неопределенный срок. Чемпионат должен был пройти в Малайзии, городе Киберджайя.



