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Чемпионат Азии по велоспорту на шоссе 2020 отменен

16 Июня 2020 02:33
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Чемпионат Азии по велоспорту на шоссе 2020 отменен

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Чемпионат Азии по велоспорту на шоссе 2020 отменен. Об этом сообщила Азиатская конфедерация велоспорта (ACC), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт Федерации велоспорта Казахстана в Facebook.

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Данное решение принято в связи с пандемией COVID-19.
Изначально континентальное первенство было запланировано на 17-22 марта, а позднее перенесено на неопределенный срок. Чемпионат должен был пройти в Малайзии, городе Киберджайя.


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